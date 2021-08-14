Использование третьей дозы вакцин от COVID-19 в богатых странах приведет к массовым жертвам в других частях мира - эксперты

Множество людей в мире умрет от нехватки вакцин от COVID-19, если лидеры стран Запада сделают приоритетом иммунизацию собственного населения третьей дозой вакцин вместо того, что поделиться препаратами с другими странами, сообщает издание The Guardian со ссылкой на мнение экспертов.
Высказавшие эту точку зрения директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард и глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли также заявили, что научных исследований широкомасштабной иммунизации третьей дозой вакцин не проводились.
"Массовое прививание третьей дозой в одной богатой стране направило бы сигнал по всему миру, что это нужно повсеместно. Это вывело бы из обращения множество доз вакцин, и намного больше людей умрет, потому что у них никогда не будет шанса получить хотя бы одну дозу", - отметили Поллард и Беркли.
По их словам, "история запомнит момент", если лидеры западных стран забудут о своей ответственности перед остальным человечеством в ходе нынешнего эпидемиологического кризиса.
Они утверждали, что подавляющее большинство жертв COVID-19 в этом году можно было бы спасти при грамотном распределении вакцин. Поллард и Беркли и подчеркнули, что повсеместная вакцинация населения из групп риска сократила бы риск возникновения новых вариантов вируса, позволила бы возобновить туризм, восстановила глобальную экономику и подняла бы авторитет политиков, "взявших на себя моральное лидерство" по распределению вакцин.
По их словам, уровень антител и T-лимфоцитов, необходимый для защиты организма от тяжелого течения болезни, пока что измерить не получается. В результате, заключили специалисты, неясно, сколько доз вакцин от COVID-19 нужно вообще для защиты. Тем не менее, уточнили Поллард и Беркли, ясно, что вакцины дают защиту от тяжелого протекания заболевания, в том числе вызываемого основными известными вариантами коронавируса.
"Если мы сконцентрируемся лишь на уровнях антител, мы могли бы закончить постоянной вакцинацией всех, чтобы справиться с вирусом, который продолжает мутировать. Смысл вакцинации не в том, чтобы предотвратить у людей легкую инфекцию; смысл в том, чтобы предотвратить госпитализацию и смерть", - подчеркнули эксперты.
The Guardian напоминает, что ранее во Всемирной организации здравоохранения призывали минимум до конца сентября отложить вакцинацию третьими дозами вакцин с целью сократить разрыв между доступностью препаратов в богатых и бедных странах. Власти США это предложение отклонили, назвав его "ложным выбором".
На этой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило делать дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом. Еще раньше - этим летом - было принято решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60-ти лет в Израиле и пожилым людям и людям в группе риска в Германии.
Затем в пятницу стало известно, что Израиль станет первой страной, в которой начнут делать третью дозу вакцин от коронавируса COVID-19 людям старше 50 лет.
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