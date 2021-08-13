Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп и бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковали тактику, выбранную администрацией нынешнего президента страны Джо Байдена в отношении Афганистана.

"Трагические беспорядки в Афганистане, полностью открытая и разрушенная граница, преступность на рекордном уровне, зашкаливающие цены на нефть, рост инфляции, и использование всего мира в своих интересах - вы уже скучаете по мне?", - заявил Трамп.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, разделил позицию бывшего американского лидера.

"Не знаю, как именно это делает (администрация Байдена - ИФ), но у нас были определенные условия, когда мы анализировали возможность вывода войск", - заявил бывший госсекретарь США.

"Я надеюсь, что на данном этапе мы в состоянии вывести оттуда наших людей разумным способом, который соответствует не только необходимости вернуть американцев домой, но и тому, чтобы убедиться, что это неконтролируемое пространство не станет еще одним очагом для "Аль-Каиды" , "Исламского государства" или какой-либо другой радикальной исламской террористической группировки", - пояснил Помпео.

США подписали соглашение с "Талибаном" при Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

В результате с середины апреля в связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась: боевики "Талибана" за короткий промежуток времени захватили столицы 17 афганских провинций и продолжают наступление.