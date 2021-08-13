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Регион 13.08.2021 22:49

Из-за наводнений на Черноморском побережье Турции погибли почти 40 человек

Наводнения на севере Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек, сообщает в пятницу телеканал TRT.

Продолжаются поиски людей, пропавших без вести.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу посетил районы, которые сильнее всего пострадали от наводнения.

"Мы на государственном уровне сделаем все, что в наших силах, и восстанем из пепла", - заявил Эрдоган.

"Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", - добавил турецкий лидер.

По прогнозам синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.

Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.

В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]