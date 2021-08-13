Из-за наводнений на Черноморском побережье Турции погибли почти 40 человек

Наводнения на севере Турции привели к гибели по меньшей мере 38 человек, сообщает в пятницу телеканал TRT.
Продолжаются поиски людей, пропавших без вести.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу посетил районы, которые сильнее всего пострадали от наводнения.
"Мы на государственном уровне сделаем все, что в наших силах, и восстанем из пепла", - заявил Эрдоган.
"Мы не сможем вернуть людей, которых мы потеряли, но у нашего государства есть средства и силы, чтобы выплатить компенсации тем, кто потерял близких", - добавил турецкий лидер.
По прогнозам синоптиков, дожди на севере Турции продлятся до конца недели.
Ранее этим летом Турция столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой, ветряной и сухой погоды. Однако, по состоянию на пятницу, все очаги возгорания удалось взять под контроль.
В июле на черноморском побережье Турции в результате наводнений и схода оползней погибли шесть человек.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара и Гедабека - Минобороны
Алиев соболезнует Эрдогану в связи с жертвами наводнения Турции
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятия по боевой подготовке
Lufthansa возобновила полеты в Баку из Франкфурта
Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта, что создает риски для мировой торговли
Нефть дешевеет, но может завершить неделю небольшим ростом, Brent - $70,91 за баррель
Греческий остров Закинтос отменяет антикоронавирусные ограничения
ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию, но считает прививки необходимыми
Boeing вернёт космический корабль Starliner в сборочный цех для устранения неполадок - компания
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог