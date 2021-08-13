Lufthansa возобновила полеты в Баку из Франкфурта

Авиакомпания "Lufthansa" возобновила полеты в Баку.

"По прибытии в Баку самолет по традиции был встречен в аэропорту водной аркой", - говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Баку - Франкфурт два раза в неделю - по средам и субботам.

Н.Аббасова