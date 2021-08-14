Пентагон готовится к эвакуации всего состава американского посольства в Кабуле

Пентагон приступил к планированию операции по эвакуации из Кабула всего состава американского посольства, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

По поступающей от них информации, Центральное командование вооруженных сил США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной".

Ранее в Вашингтоне было объявлено об эвакуации части сотрудников дипмиссии, а также тех афганцев, которые тесно сотрудничали с американскими структурами во время их пребывания в Афганистане.

Газета информирует, что в связи с приближением талибов к Кабулу сотрудникам посольства в пятницу было приказано начать уничтожение документов и оборудования.

Уничтожению подлежат секретные документы, электронные устройства и другое масштабное оборудование. Также должны быть уничтожены "любые документы с изображением американского флага..., которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях", пишет издание.

Оно сообщает, что американские военные помогают местным силам укреплять оборону Кабула. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и офицеры на местах в Кабуле координируют оборонительные планы с лидерами афганского правительства.

Ситуация в Афганистане обостряется по мере наступления боевиков движения "Талибан" на фоне вывода из страны войск США и стран НАТО. По поступающим сообщениям, талибы уже захватили ряд ключевых афганских городов и продолжают продвигаться в направлении Кабула.

Для обеспечения безопасности при вывозе гражданского персонала из Кабула США направляют для охраны кабульского аэропорта три батальона своих военных численностью около 3 тыс. человек. Они прибудут в дополнение к 650 американским военным, которые уже находятся в Кабуле.

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил накануне, что часть из них уже прибыла в афганскую столицу, остальные должны прибыть до конца текущей недели.

"Некоторая часть одного из пехотных батальонов морских пехотинцев уже там, в Кабуле... остальные войска будут прибывать в течение последующей пары дней. Как я ожидаю, к концу выходных основная часть 3 тыс., о которых мы говорили, будут на месте", - сказал он на брифинге.

О направлении своих военных в Кабул для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих посольств объявили Великобритания и Канада.

Кирби отметил, что в Вашингтоне обеспокоены темпами наступления талибов, однако считают, что пока непосредственной угрозы захвата ими Кабула нет, хотя талибы пытаются изолировать столицу Афганистана.