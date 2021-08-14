Россия высоко оценивает инициативу Туркменистана о проведении саммита глав прикаспийских государств

Россия высоко оценивает инициативу туркменской стороны провести шестой саммит глав прикаспийских государств до конца текущего года в Туркменистане, заявил временный поверенный в делах РФ в Туркменистане Константин Шлыков на научно-практической конференции в Ашхабаде, посвященной Дню Каспийского моря, сообщает в субботу туркменское информационное агентство ORIENT.
"Это мероприятие, несомненно, укрепит сотрудничество прибрежных к Каспию государств, придаст ему импульс. Сегодня особенно важно на постоянной основе предпринимать усилия, которые позволили бы Каспийскому региону оставаться примером тесной взаимовыгодной работы на благо наших народов в условиях мира, стабильности и взаимного доверия", - сказал Шлыков.
Он также отметил, что в настоящее время в проработке находится объемный пакет документов, которые будут рассмотрены на саммите. Как сообщается в официальной туркменской прессе, в их перечень входят соглашения в сфере научных исследований и в деле проведения поисково-спасательных работ на Каспии.
Шлыков также сказал, что Россия рассчитывает на рассмотрение на шестом Каспийском саммите комплекса природоохранных вопросов, включая экологическую безопасность.
Как отмечает издание, на предыдущем саммите глав прикаспийских государств, который состоялся 12 августа 2018 года в казахстанском городе Актау, была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которую в пятистороннем формате обсуждали более 20 лет.
Благодаря этому документу у Ашхабада и Баку появилась возможность строительства Транскаспийского газопровода и экспорта туркменского природного газа в страны ЕС через Азербайджан, Грузию и Турцию. (Ранее для начала строительства трубопровода по дну моря требовалось согласие всех пяти прикаспийских государств - ИФ).
Также во многом благодаря Конвенции в начале 2021 года между Туркменистаном и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородного месторождения "Достлук" в Каспийском море.
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