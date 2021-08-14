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Здравоохранение 14.08.2021 09:25

На Украине за сутки зафиксировано 1 тыс. 353 новых случая заболевания СOVID-19, 21 больной скончались - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 тыс. 353 новых случая заболевания COVID-19, выздоровел 791 человек, 21 больной умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"За сутки 13 августа 2021 зафиксировано 1 тыс. 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей -99, медработников - 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 641 человек, летальных случаев - 21, выздоровели - 791 человек", - сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]