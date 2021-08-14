На Украине за сутки зафиксировано 1 тыс. 353 новых случая заболевания СOVID-19, 21 больной скончались - Минздрав

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 тыс. 353 новых случая заболевания COVID-19, выздоровел 791 человек, 21 больной умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"За сутки 13 августа 2021 зафиксировано 1 тыс. 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей -99, медработников - 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 641 человек, летальных случаев - 21, выздоровели - 791 человек", - сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
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