Талибы начали штурм двух провинциальных центров Афганистана

В субботу боевики движения "Талибан" начали штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе Афганистана.
"Тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх. Моджахеды Исламского Эмирата начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города. По новой информации, противник понес потери, и моджахеды продвигаются вперед", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран, столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.
"В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения. В настоящее время идет бой в первом районе города Шарана, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - сообщил Муджахид.
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