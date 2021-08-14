Талибы начали штурм двух провинциальных центров Афганистана

В субботу боевики движения "Талибан" начали штурм города Мазари-Шариф, центра провинции Балх на северо-западе Афганистана.

"Тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх. Моджахеды Исламского Эмирата начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города. По новой информации, противник понес потери, и моджахеды продвигаются вперед", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран, столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

"В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения. В настоящее время идет бой в первом районе города Шарана, и моджахеды продвигаются к резиденции губернатора", - сообщил Муджахид.