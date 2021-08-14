Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 206 млн 256 тыс. 126, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 346 тыс. 28 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 597 тыс. 745 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 621 тыс. 16.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 156 тыс. 493, а общее число умерших от последствий заражения вирусом составило 430 тыс. 732.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 319 тыс. заболевших, умерли 567 тыс. 862 человека.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 559,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 912 человек, в Индии - 309, Бразилии - 2 тыс. 651.
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