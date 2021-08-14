Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 14.08.2021 10:04

Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 206 млн 256 тыс. 126, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 346 тыс. 28 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 597 тыс. 745 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 621 тыс. 16.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 156 тыс. 493, а общее число умерших от последствий заражения вирусом составило 430 тыс. 732.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 319 тыс. заболевших, умерли 567 тыс. 862 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 559,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 912 человек, в Индии - 309, Бразилии - 2 тыс. 651.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]