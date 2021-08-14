В азербайджанской армии проходят учения артиллерийских подразделений

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в азербайджанской армии проходят учения ракетных и артиллерийских соединений с боевой стрельбой, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

В ходе учений артиллерийские подразделения, совершив выход в районы сосредоточения, занимают огневые позиции и выполняют боевые стрельбы.