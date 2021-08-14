ВВС Афганистана нанесли авиаудар по скоплению талибов в провинции Балх

Боевая авиация афганской национальной армии нанесла удар по скоплению боевиков движения "Талибан" в провинции Балх на северо-западе страны, сообщил пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

"В результате авиаударов, проведенных ВВС в поддержку афганских сил обороны и безопасности на территории уезда Дихдади провинции Балх, убиты33 талиба, в том числе Кари Халил,он же Абу-Бейкер, ответственный за сбор налогов в уезде Шолгар", - говорится в сообщении.

Перед этим афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

Активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

По утверждению радикалов, к вечеру пятницыони контролировали центры 18 из 34 провинций страны.