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Дальнее зарубежье 14.08.2021 10:54

ВВС Афганистана нанесли авиаудар по скоплению талибов в провинции Балх

Боевая авиация афганской национальной армии нанесла удар по скоплению боевиков движения "Талибан" в провинции Балх на северо-западе страны, сообщил пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

"В результате авиаударов, проведенных ВВС в поддержку афганских сил обороны и безопасности на территории уезда Дихдади провинции Балх, убиты33 талиба, в том числе Кари Халил,он же Абу-Бейкер, ответственный за сбор налогов в уезде Шолгар", - говорится в сообщении.

Перед этим афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

Активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

По утверждению радикалов, к вечеру пятницыони контролировали центры 18 из 34 провинций страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]