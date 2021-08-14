Число жертв наводнений в Турции достигло 40

Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 40, передает агентство Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции.

По данным AFAD, в северной провинции Кастамону погибли 34 человека, в Синопе – шесть.

В провинции Бартын продолжаются поиски унесенного селевым потоком местного жителя.

Девять человек находятся в клиниках.

Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны.