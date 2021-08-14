Двое азербайджанских военнослужащих погибли в ДТП в Кельбаджарском районе, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"В результате ДТП, произошедшего вечером 13 августа, погибли лейтенант Гасанлы Эльдар Мушфиг оглу и сержант-сверхсрочник Джафаров Анар Мустагим оглу. По факту ведется расследование", – отмечается в пресс-релизе.

Руководство министерства выражает соболезнования родным и близким погибших.

А.Салаева