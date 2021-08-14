Двое азербайджанских военнослужащих погибли в ДТП в Кельбаджарском районе, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"В результате ДТП, произошедшего вечером 13 августа, погибли лейтенант Гасанлы Эльдар Мушфиг оглу и сержант-сверхсрочник Джафаров Анар Мустагим оглу. По факту ведется расследование", – отмечается в пресс-релизе.
Руководство министерства выражает соболезнования родным и близким погибших.
А.Салаева
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