Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу – Минобороны

13 августа в 23:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Чинари Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отметили в оборонном ведомстве.

А.Салаева