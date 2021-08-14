Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу – Минобороны

13 августа в 23:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Чинари Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
"В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отметили в оборонном ведомстве.
А.Салаева
Самолет рейса Анталья-Баку вернулся на стоянку по техническим причинам - AZAL
Очередное заседание азербайджано-кыргызской МПК по экономсотрудничеству состоится осенью
В России более 22,1 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 819 умерших - оперштаб
Двое азербайджанских военнослужащих погибли в ДТП в Кельбаджарском районе
Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Число жертв наводнений в Турции возросло до 44
Во Франции сбой инфосистемы нарушил выдачу санитарных паспортов
Корреспондент BBC, которой не продлили визу, не уверена, что ее снова пустят в Россию
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог