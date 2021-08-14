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Здравоохранение 14.08.2021 12:17

В России более 22,1 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 819 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиисоставил 22 тыс. 144 случая, умерли за сутки 819 пациентов, это новый максимум по числу смертей за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 144 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 816 (8,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Третьи сутки подряд в России наблюдается рост летальных исходов от коронавируса. 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, 14 августа - 819. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 57, в Санкт-Петербурге - 48, в Иркутской области - 39.

По выздоровлении были выписаны 19 тыс. 550 пациентов.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 317 новых случаев COVID-19, 2 тыс. 844 человек выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 823 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 307.

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 6 млн 579 тыс. 212 случаев коронавирусной инфекции, 169 тыс. 683 умерших и 5 млн 867 тыс. 890 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 171,6 млн тестов на COVID-19, из них 496 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 247 тыс. 530 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]