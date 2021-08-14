Очередное заседание азербайджано-кыргызской МПК по экономсотрудничеству состоится осенью

13 августа состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с послом Азербайджана в Кыргызской Республике Хидаятом Оруджевым, говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

"Стороны обсудили итоги визита министра Казакбаева в Баку 1-3 июля, а также инициативы кыргызской стороны по установлению отношений стратегического партнерства между двумя государствами, создание Межгосударственного Совета на уровне глав государств, а также создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3) и возобновление договоренностей об Инвестиционном кыргызско-азербайджанском фонде", - отмечается в сообщении.

Посол Оруджев отметил, что азербайджанская сторона полностью поддерживает все инициативы Кыргызстана. Кроме того, стороны выразили готовность к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству осенью 2021 года.

Казакбаев проинформировал о внутриполитической ситуации в КР и предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР.

Стороны выразили общее мнение о необходимости реализации совместных проектов, а также завершения строительства парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана и общеобразовательной школы в Бишкеке.

Министр также поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca.