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Макроэкономика 14.08.2021 12:46

Очередное заседание азербайджано-кыргызской МПК по экономсотрудничеству состоится осенью

13 августа состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с послом Азербайджана в Кыргызской Республике Хидаятом Оруджевым, говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

"Стороны обсудили итоги визита министра Казакбаева в Баку 1-3 июля, а также инициативы кыргызской стороны по установлению отношений стратегического партнерства между двумя государствами, создание Межгосударственного Совета на уровне глав государств, а также создание в обозримой перспективе межрегиональной платформы "Центральная Азия - Южный Кавказ" (5+3) и возобновление договоренностей об Инвестиционном кыргызско-азербайджанском фонде", - отмечается в сообщении.

Посол Оруджев отметил, что азербайджанская сторона полностью поддерживает все инициативы Кыргызстана. Кроме того, стороны выразили готовность к проведению заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству осенью 2021 года.

Казакбаев проинформировал о внутриполитической ситуации в КР и предстоящих выборах в Жогорку Кенеш КР.

Стороны выразили общее мнение о необходимости реализации совместных проектов, а также завершения строительства парка Дружбы Азербайджана и Кыргызстана и общеобразовательной школы в Бишкеке.

Министр также поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]