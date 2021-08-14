Талибы объявили о захвате столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана

Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Шаран, центра провинции Пактика на юго-востоке страны.
"Шаран, столица провинции Пактика, также была захвачена в ходе операции "Завоевание". Резиденция администрации губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательный центр и все объекты в городе перешли под контроль моджахедов", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, талибам сдались солдаты правительственных сил, захвачена вся их техника. Пока правительственные структуры не комментировали происходящее. Если информация о падении Шарана подтвердится, то это будет 19 из 34 провинциальных столиц, захваченных радикалами.
Перед этим в субботу афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.
Активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.
Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.
В передовых подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии проходят тактико-специальные учения
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу – Минобороны
В азербайджанской армии проходят учения артиллерийских подразделений
Самолет рейса Анталья-Баку вернулся на стоянку по техническим причинам - AZAL
Очередное заседание азербайджано-кыргызской МПК по экономсотрудничеству состоится осенью
В России более 22,1 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 819 умерших - оперштаб
Двое азербайджанских военнослужащих погибли в ДТП в Кельбаджарском районе
Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,2 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог