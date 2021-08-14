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Дальнее зарубежье 14.08.2021 12:49

Талибы объявили о захвате столицы провинции Пактика на юго-востоке Афганистана

Боевики движения "Талибан" объявили о захвате города Шаран, центра провинции Пактика на юго-востоке страны.

"Шаран, столица провинции Пактика, также была захвачена в ходе операции "Завоевание". Резиденция администрации губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательный центр и все объекты в городе перешли под контроль моджахедов", - сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, талибам сдались солдаты правительственных сил, захвачена вся их техника. Пока правительственные структуры не комментировали происходящее. Если информация о падении Шарана подтвердится, то это будет 19 из 34 провинциальных столиц, захваченных радикалами.

Перед этим в субботу афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

Активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]