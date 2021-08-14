Президент Афганистана назвал реорганизацию вооруженных сил главным приоритетом

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и пообещал предотвратить дальнейшую нестабильность, сообщают в субботу западные и местные СМИ.
"В нынешней ситуации реорганизация вооруженных сил и сил безопасности является нашим главным приоритетом", - цитирует выдержки из его обращения канал Tolo News.
Президент Гани заявил, что ему известно о том, что люди в Афганистане обеспокоены своим будущим. "Уверяю вас, что, как ваш президент, я сосредоточен на предотвращении дальнейшей нестабильности, насилия и перемещений людей", - сказал Гани.
Он добавил, что не допустит, чтобы война принесла афганцам смерть, потерю достижений за последние 20 лет, разрушение государственной собственности и нестабильность.
Гани выступил на фоне масштабного военного наступления боевиков движения "Талибан". Больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы.
Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.
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