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Дальнее зарубежье 14.08.2021 13:54

Кабул ведет переговоры с международными партнерами по поводу ситуации в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана", сообщает в субботу канал Tolo News.

"Я начал широкие консультации внутри правительства, с политическими лидерами и с международными партнерами, и скоро я поделюсь результатами", - заявил он в видеообращении, записанном заранее и выпущенном в эфир в субботу.

Гани выступил на фоне масштабного военного наступления талибов. Больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы.

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]