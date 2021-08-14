Кабул ведет переговоры с международными партнерами по поводу ситуации в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступление боевиков "Талибана", сообщает в субботу канал Tolo News.

"Я начал широкие консультации внутри правительства, с политическими лидерами и с международными партнерами, и скоро я поделюсь результатами", - заявил он в видеообращении, записанном заранее и выпущенном в эфир в субботу.

Гани выступил на фоне масштабного военного наступления талибов. Больше половины столиц из 34 провинций Афганистана в настоящий момент контролируют повстанцы.

Иностранные войска, в частности США и Британии, уже начали операции по эвакуации своих граждан из Кабула на родину.