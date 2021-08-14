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СНГ 14.08.2021 14:06

Корреспондент BBC, которой не продлили визу, не уверена, что ее снова пустят в Россию

Корреспондент BBC в Москве Сара Рейнсфорд, которой отказали в продлении российской визы, расценила это как бессрочное выдворение из РФ.

"Это не отказ продлить мою визу, хотя технически это именно так называется. Меня высылают, и мне сказали, что я никогда не смогу вернуться", - заявила журналистка в интервью в интервью BBC Radio 4, отметив, что это решение стало для нее шокирующим.

"Почти треть своей жизни я прожила в России... Мне очень нравилось пытаться рассказать миру историю России, но рассказывать эту историю становится все труднее", - добавила Рейнсдорф.

По данным "Интерфакса", виза Рейнсфорд заканчивается 31 августа, в случае отказа в ее продлении журналистка должна будет покинуть Россию.

Гендиректор ВВС Тим Дейви призвал Москву пересмотреть решение об отказе в продлении визы журналистке. МИД Великобритании назвало это решение неоправданным шагом российских властей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]