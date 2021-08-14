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Дальнее зарубежье 14.08.2021 21:00

Москва готова содействовать диалогу властей и оппозиции Венесуэлы - МИД РФ

В Москве приветствуют начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республики Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы.

"Убеждены, что проблемы, стоящие перед этой страной, могут решить только сами венесуэльцы без деструктивного вмешательства извне. Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

На Смоленской площади отметили, что формат такого содействия будет согласован.



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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]