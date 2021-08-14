Москва готова содействовать диалогу властей и оппозиции Венесуэлы - МИД РФ

В Москве приветствуют начало переговорного процесса между правительством Боливарианской Республики Венесуэлы и Унитарной платформой Венесуэлы.

"Убеждены, что проблемы, стоящие перед этой страной, могут решить только сами венесуэльцы без деструктивного вмешательства извне. Россия готова оказывать процессу диалога необходимое содействие в соответствии с обращением сторон и норвежских посредников", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

На Смоленской площади отметили, что формат такого содействия будет согласован.





