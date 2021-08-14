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Оборона 14.08.2021 14:33

В передовых подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии проходят тактико-специальные учения

Тактико-специальные учения проходят в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО) Отдельной общевойсковой армии, дислоцированных на передовой, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Зенитчики, несущие боевое дежурство в сложных горных условиях, демонстрируют свои знания и навыки в ходе выполнения практических стрельб. Быстро меняющаяся обстановка современного общевойскового боя требует от всего личного состава высокой маневренности зенитных артиллерийских подразделений. С этой целью отрабатываются задачи по огневому поражению и уничтожению в короткие сроки воздушных целей из зенитных и артиллерийских установок и передислокации в сложных горных условиях. Навыки расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по обнаружению, отслеживанию и уничтожению привлеченных к учениям БПЛА проверяются на практике. Учения продолжаются практическими стрельбами расчётов БПЛА по наземным целям", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]