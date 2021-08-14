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Дальнее зарубежье 14.08.2021 15:08

Во Франции сбой инфосистемы нарушил выдачу санитарных паспортов

"Гигантский сбой" в системе формирования QR-кодов для коронавирусных "санитарных паспортов" произошел накануне во второй половине дня во Франции, сообщают в субботу французские СМИ.

Это помешало аптекам заверять антигенные тесты своих клиентов. К полуночи, по данным BFMTV, неполадку удалось устранить. Однако утром в пятницу система снова не функционировала нормально, заявил телеканалу заместитель председателя Федерации фармацевтических профсоюзов Франции Филипп Данри.

В целом, по данным СМИ, 12 тыс. фармацевтов оказались не в состоянии заверять пропуска QR-кодом. Некоторые из них стали выдавать справки на бумаге, не являющиеся защищенным документом.

Причиной сбоя, полагают авторы публикаций, стала перегрузка серверов, особенно в конце недели, когда множество французов отправляются на отдых, и для доступа на поезда и самолеты им с 9 августа необходимо предъявлять введенные правительством санитарные пропуска, свидетельствующие либо о полной вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией, либо о свежем отрицательном тесте.

Без санитарного пропуска невозможно посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты, другие места культурного досуга.

В свою очередь Национальное общество французских железных дорог (SNCF) объявило, что в связи с такими обстоятельствами пока будет проявлять снисходительность в отношении пассажиров, которые предъявят заполненные от руки бумажные справки.

Эти события развиваются в день, когда по всей Франции организуются массовые манифестации протеста против введенных властями санитарных пропусков. По данным МВД Франции, в целом по стране в течение выходных ожидаются до 200 манифестаций, которые соберут около 250 тыс. участников.

По оценке "Фигаро", протестное движение против санитарных пропусков нарастает. Накануне издание привело цифры: 17 июля власти насчитали 114 тыс. манифестантов, 24 июля - 161 тыс., 31 июля - 204 тыс. и 7 августа - 237 тыс. Газета отмечает, что успех такой мобилизации протестующих в значительной степени объясняется мирным в основном характером манифестаций, что привлекает сочувствующих движению.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]