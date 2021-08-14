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Транспорт и связь 14.08.2021 15:25

Самолет рейса Анталья-Баку вернулся на стоянку по техническим причинам - AZAL

Готовящийся к выполнению рейса Анталья-Баку самолет Airbus A320 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вернулся на стоянку по техническим причинам, говорится на официальной странице авиакомпании в Facebook.

"За пассажирами из Баку будет отправлен другой самолет. Пассажиры задержанного рейса, согласно правилам авиакомпании, будут обеспечены всем необходимым", - отмечается в сообщении.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]