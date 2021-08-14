Самолет рейса Анталья-Баку вернулся на стоянку по техническим причинам - AZAL

Готовящийся к выполнению рейса Анталья-Баку самолет Airbus A320 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вернулся на стоянку по техническим причинам, говорится на официальной странице авиакомпании в Facebook.

"За пассажирами из Баку будет отправлен другой самолет. Пассажиры задержанного рейса, согласно правилам авиакомпании, будут обеспечены всем необходимым", - отмечается в сообщении.

А.Салаева