Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.08.2021 16:55

Талибы сообщили о завершении захвата афганской провинции Бадахшан

Боевики движения "Талибан" заявили, что захватили в субботу последний оплот правительства Афганистана в Бадахшане - уезд Куран-ва-Мунджан.

"Последний оставшийся уезд в провинции Бадахшан Куран-ва-Мунджан также был завоеван. Уездный центр, штаб-квартира полиции и все объекты были полностью захвачены моджахедами", - написал в субботу в Twitterпресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, солдаты правительственных сил сдались талибам, передав им технику и вооружение.

Административный центр провинции Бадахшан город Файзабад был захвачен 11 августа.

Ранее в субботу талибы объявили о захвате города Шаран, административного центра провинции Пактика на юго-востоке страны. Это 19-я провинциальная столица, перешедшая под контроль талибов.

Между тем афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения. Активные бои продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные бои в субботу шли за города Маймана, центр провинции Фарьяб, и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]