Талибы сообщили о завершении захвата афганской провинции Бадахшан

Боевики движения "Талибан" заявили, что захватили в субботу последний оплот правительства Афганистана в Бадахшане - уезд Куран-ва-Мунджан.
"Последний оставшийся уезд в провинции Бадахшан Куран-ва-Мунджан также был завоеван. Уездный центр, штаб-квартира полиции и все объекты были полностью захвачены моджахедами", - написал в субботу в Twitterпресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, солдаты правительственных сил сдались талибам, передав им технику и вооружение.
Административный центр провинции Бадахшан город Файзабад был захвачен 11 августа.
Ранее в субботу талибы объявили о захвате города Шаран, административного центра провинции Пактика на юго-востоке страны. Это 19-я провинциальная столица, перешедшая под контроль талибов.
Между тем афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения. Активные бои продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные бои в субботу шли за города Маймана, центр провинции Фарьяб, и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.
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