В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек, сообщает в субботу Anadolu.

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.

Самолет находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции.

О судьбе экипажа и находившихся на борту людей не сообщается.