Во Франции начались манифестации против санитарных паспортов

Во многих городах Франции в субботу начались манифестации против введенных властями 9 августа так называемых "санитарных паспортов".
МВД ранее сообщило о прогнозах масштаба этих акций. По его расчетам, в целом в ходе пятого подряд протестного уикенда ожидаются до 200 манифестаций, которые соберут около 250 тыс. участников.
В Париже одна из трех крупнейших колонн демонстрантов движется под скандирование слова "свобода" от квартала Порт-Доре в сторону площади Насьон. На плакатах и транспарантах, которые несут участники, лозунги против санитарных пропусков, вакцин, обязательной вакцинации медперсонала и против президента Эмманюэля Макрона, свидетельствуют кадры, которые демонстрируют телеканалы.
Еще две колонны идут от площади Биржи к Пале-Руаяль и от площади Каталонии к бульвару Пор-Руаяль.
Телеканал BFMTV проанализировал состав вышедших на улицы французов, отмечая его разнообразие: медики и обслуживающий персонал больниц, "желтые жилеты", противники вакцинации, санитарных паспортов, в том числе получившие обе дозы вакцин.
В связи с сильной жарой в Париже коммерсанты начали продавать пиво участникам манифестаций.
Активная мобилизация отмечена на юге и юго-западе страны. Акции проходят в городах По, Фуа, Безье, Мон-де-Марсан, Дакс, Нарбон, Экс-ан-Прованс и других. Тысячи манифестантов протестуют в Бретани.
Акции протеста против санитарных паспортов организованы в таких крупных городах, как Марсель, Лион, Тулуза, Лилль.
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