На борту потерпевшего крушение Бе-200 находились пять российских военных, трое граждан Турции - Минобороны РФ

Пять российских военных и трое граждан Турции находились на борту самолета Бе-200, который потерпел катастрофу в Турции, сообщили в Минобороны РФ.

"На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ.

"14 августа 2021 года при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Как сообщал "Интерфакс", в 2020 году два российских Бе-200ЧС привлекались к тушению природных пожаров в Турции по просьбе Министерства сельского и лесного хозяйства - экипажи участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.