Самолет-амфибия Бе-200, который разбился в Турции, прослужил в составе ВМФ около года - источник

Самолет-амфибия Бе-200, который разбился в субботу в Турции, был передан военным в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Борт был передан летом 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Согласно кадрам турецких СМИ, разбился самолет с бортовым номером "20". Он назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина.

Как сообщили в Минобороны РФ, в авиакатастрофе погибли пять российских военных и трое граждан Турции.

Ранее военные сообщали, что самолет разбился при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана.

В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

31 июля МЧС РФ сообщило о направлении в Турцию на тушение пожаров сводной авиагруппировки Минобороны и МЧС России в составе 11 единиц техники.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.

Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Как сообщал "Интерфакс", в 2020 году два российских Бе-200ЧС привлекались к тушению природных пожаров в Турции по просьбе министерства сельского и лесного хозяйства - экипажи участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.