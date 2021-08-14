Самолет-амфибия Бе-200, который разбился в Турции, прослужил в составе ВМФ около года - источник

Самолет-амфибия Бе-200, который разбился в субботу в Турции, был передан военным в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Борт был передан летом 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Согласно кадрам турецких СМИ, разбился самолет с бортовым номером "20". Он назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина.
Как сообщили в Минобороны РФ, в авиакатастрофе погибли пять российских военных и трое граждан Турции.
Ранее военные сообщали, что самолет разбился при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана.
В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. В сообщении говорилось, что в Турцию полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.
31 июля МЧС РФ сообщило о направлении в Турцию на тушение пожаров сводной авиагруппировки Минобороны и МЧС России в составе 11 единиц техники.
Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды.
Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течение 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Как сообщал "Интерфакс", в 2020 году два российских Бе-200ЧС привлекались к тушению природных пожаров в Турции по просьбе министерства сельского и лесного хозяйства - экипажи участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.
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