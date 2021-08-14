Пять российских военных и трое граждан Турции погибли в результате катастрофы самолета Бе-200 - Минобороны РФ

Погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, сообщили в Минобороны РФ.

"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - говорится в сообщении.

Самолет Бе-200 тушил в Турции пожары.

По данным Минобороны РФ, самолет потерпел катастрофу при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана.