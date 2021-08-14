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СНГ 14.08.2021 18:32

МИД России назвал отказ продлить визу журналисту ВВС ответом на аналогичные действия Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила категорическое несогласие с трактовкой британской стороны ситуации с непродлением визы корреспонденту ВВС Саре Рейнсфорд.

"Британские официальные власти в лице министра по делам Европы В.Мортона и дипмиссии в Москве предпочли увязать ситуацию с непродлением журналистской аккредитации и визы корреспондента московского бюро телерадиокорпорации "Би-би-си" Сары Рейнсфорд с "усугублением ситуации со свободой СМИ в России", цинично перевернув всю ситуацию с ног на голову. Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными", - написала Захарова в субботу в своем Telegram-канале.

Она напомнила о том, что летом 2019 года журналист российского информационного агентства и члены его семьи покинули Великобританию, поскольку их визы не были продлены без объяснения причин. "Попытки российских СМИ направить на замену других корреспондентов также успехом не увенчались: в выдаче виз журналисту британская сторона отказала, и снова без какой-либо мотивировки", - указала Захарова.

"Мы неоднократно на различных уровнях заявляли о недопустимости подобного подхода и предупреждали, что мириться с таким положением дел не станем. Призывали пересмотреть дискриминационный подход к российскому информагентству в частности и к отечественным СМИ в целом. Указывали, что в противном случае будем вынуждены ответить аналогично. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на ещё большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны", - написала Захарова.

"Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", - заявила Захарова.

"Вновь предлагаем Лондону пересмотреть политику вытеснения свободы слова пропагандой, прекратить практику оказания давления на СМИ и дискриминации журналистов", - добавила представитель МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]