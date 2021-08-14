МИД России назвал отказ продлить визу журналисту ВВС ответом на аналогичные действия Лондона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила категорическое несогласие с трактовкой британской стороны ситуации с непродлением визы корреспонденту ВВС Саре Рейнсфорд.
"Британские официальные власти в лице министра по делам Европы В.Мортона и дипмиссии в Москве предпочли увязать ситуацию с непродлением журналистской аккредитации и визы корреспондента московского бюро телерадиокорпорации "Би-би-си" Сары Рейнсфорд с "усугублением ситуации со свободой СМИ в России", цинично перевернув всю ситуацию с ног на голову. Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными", - написала Захарова в субботу в своем Telegram-канале.
Она напомнила о том, что летом 2019 года журналист российского информационного агентства и члены его семьи покинули Великобританию, поскольку их визы не были продлены без объяснения причин. "Попытки российских СМИ направить на замену других корреспондентов также успехом не увенчались: в выдаче виз журналисту британская сторона отказала, и снова без какой-либо мотивировки", - указала Захарова.
"Мы неоднократно на различных уровнях заявляли о недопустимости подобного подхода и предупреждали, что мириться с таким положением дел не станем. Призывали пересмотреть дискриминационный подход к российскому информагентству в частности и к отечественным СМИ в целом. Указывали, что в противном случае будем вынуждены ответить аналогично. Вместо того, чтобы прислушаться к нашим настоятельным рекомендациям, в Лондоне пошли на ещё большее обострение отношений, приняв целую серию ничем не обоснованных персональных санкций в отношении граждан нашей страны", - написала Захарова.
"Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", - заявила Захарова.
"Вновь предлагаем Лондону пересмотреть политику вытеснения свободы слова пропагандой, прекратить практику оказания давления на СМИ и дискриминации журналистов", - добавила представитель МИД РФ.
В передовых подразделениях ПВО Отдельной общевойсковой армии проходят тактико-специальные учения
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу – Минобороны
В азербайджанской армии проходят учения артиллерийских подразделений
Самолет рейса Анталья-Баку вернулся на стоянку по техническим причинам - AZAL
Очередное заседание азербайджано-кыргызской МПК по экономсотрудничеству состоится осенью
В Азербайджане более 23% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане за сутки зафиксировано более 3,5 тыс. новых случаев COVID-19
В России более 22,1 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 819 умерших - оперштаб
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar станет партнером Профессионального Футбольного Клуба «Зиря»
ВТБ (Азербайджан) обновил функционал цифрового банка DIRECT
AccessBank снизил процентные ставки - чтобы претворить ваши мечты в жизнь
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог