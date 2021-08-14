Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета Бе-200

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования по поводу гибели российских и турецких членов экипажа самолета Бе-200, участвовавшего в тушении природных пожаров.

"С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты!" - заявил Чавушоглу, чьи соболезнования опубликованы в Twitterпосольства РФ в Турции.

О том, что погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего в субботу крушение, сообщило Минобороны РФ. "Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - говорится в сообщении.

Самолет Бе-200 тушил в Турции пожары.

По данным Минобороны РФ, самолет потерпел катастрофу при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана.