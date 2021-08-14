В Азербайджане за сутки зафиксировано более 3,5 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 508 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 365,009 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 769 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 138 человек.

От COVID-19 вылечились 338,279 тыс. человек (+610 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 592 человека.

За сутки медики провели 16 тыс. 956 тестов на коронавирус против 13 тыс. 945 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 195,064 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева