В Азербайджане более 23% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 2,3 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
По данным на 14 августа, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3 млн 380,387 тыс. человек, две дозы - 2 млн 358,955 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 5 млн 739.342 тыс.
Население Азербайджана на 1 июня 2021 года составляло 10 млн 135,272 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 14 августа полностью привито 23,3% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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