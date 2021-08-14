Катар призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль-Тани призвал движение "Талибан" прекратить наступление в Афганистане, сообщает в субботу "Аль-Джазира".
"На встрече (с представителем боевиков - ИФ) министр иностранных дел призвал талибов ослабить эскалацию и прекратить огонь", - говорится в сообщении.
В субботу глава МИД Катара провел переговоры с муллой Абдулгани Барадаром.
Заместитель лидера движения "Талибан" и глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар заверил Аль-Тани, что талибы выступают за решение проблем посредством диалога.
"Мы хотим позитивного взаимодействия с миром и международным сообществом. Мы хотим, чтобы проблемы решались посредством диалога. Необходимо приложить все усилия с учетом реальных реалий и ситуации в стране", - заявил Барадар, чьи слова процитировал в Twitter пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Мухаммад Наим.
Несмотря на мирные заявления, талибы в субботу объявили о захвате центров провинций Пактика, Пактия и Фарьяб. Ожесточенные бои развернулись за город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и обещал предотвратить дальнейшую нестабильность на фоне масштабного военного наступления талибов. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступления талибов.
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