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Дальнее зарубежье 14.08.2021 20:30

Катар призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль-Тани призвал движение "Талибан" прекратить наступление в Афганистане, сообщает в субботу "Аль-Джазира".

"На встрече (с представителем боевиков - ИФ) министр иностранных дел призвал талибов ослабить эскалацию и прекратить огонь", - говорится в сообщении.

В субботу глава МИД Катара провел переговоры с муллой Абдулгани Барадаром.

Заместитель лидера движения "Талибан" и глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар заверил Аль-Тани, что талибы выступают за решение проблем посредством диалога.

"Мы хотим позитивного взаимодействия с миром и международным сообществом. Мы хотим, чтобы проблемы решались посредством диалога. Необходимо приложить все усилия с учетом реальных реалий и ситуации в стране", - заявил Барадар, чьи слова процитировал в Twitter пресс-секретарь офиса талибов в Катаре Мухаммад Наим.

Несмотря на мирные заявления, талибы в субботу объявили о захвате центров провинций Пактика, Пактия и Фарьяб. Ожесточенные бои развернулись за город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал главным приоритетом реорганизацию вооруженных сил страны и обещал предотвратить дальнейшую нестабильность на фоне масштабного военного наступления талибов. Он заявил, что ведет консультации с международными партнерами относительно обстановки в этой стране на фоне масштабного военного наступления талибов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]