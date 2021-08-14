Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

В Кабуле подтвердили, что боевики движения "Талибан" за девять дней увеличили число контролируемых ими административных центров Афганистана до 21, сообщает Tolo news.

"После того, как талибы захватили контроль над столицей 21 провинции, группировка усилила свои атаки на Мазари-Шариф, столицу провинции Балх", - говорится в сообщении.

BBC сообщает, что в субботу талибы продолжили наступление. В частности, они захватили города Шаран (столица провинции Пактика в 200 км от Кабула) и города Асадабад - столицу провинции Кунар, расположенную в 235 км от Кабула.

Западные СМИ отмечают, что боевики постепенно окружают Кабул. В самом городе, по сообщению BBC, крайне загружен международный аэропорт: иностранцы, а также получившие право на убежище за рубежом афганцы спешат покинуть Афганистан.

В субботу президент страны Ашраф Гани встретился с группой афганских политических деятелей и лидеров исламистов, они договорились сформировать группу для мирных переговоров.

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла также провел встречу в субботу с политиками. Встреча шла за закрытыми дверями несколько часов. На ней обсуждалось прекращение огня, а также возможность создания временного правительства.