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СНГ 14.08.2021 19:40

Путин выразил соболезнования родственникам российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 в Турции

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, членов экипажа самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике. Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", - говорится в телеграмме президента РФ.

О том, что погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего в субботу крушение, сообщило Минобороны РФ. "Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - говорится в сообщении.

Самолет Бе-200 тушил в Турции пожары.

По данным Минобороны РФ, самолет потерпел катастрофу 14 августа около 16:10 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]