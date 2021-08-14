Талибы заняли административный центр еще одной провинции в Афганистане

Город Маймана, административный центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана перешел под контроль боевиков движения "Талибан", сообщил в субботу представитель талибов Кари Ахмади.

"В настоящее время резиденция губернатора, командование, тюрьма и все правительственные объекты города Маймана, столицы провинции Фарьяб, попали в руки моджахедов Исламского Эмирата", - написал Ахмади в Twitter.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.

По сообщению местных источников, ожесточенные бои в эти часы идут в окрестностях города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх на северо-западе страны.