Талибы заняли административный центр еще одной провинции в Афганистане

Город Маймана, административный центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана перешел под контроль боевиков движения "Талибан", сообщил в субботу представитель талибов Кари Ахмади.
"В настоящее время резиденция губернатора, командование, тюрьма и все правительственные объекты города Маймана, столицы провинции Фарьяб, попали в руки моджахедов Исламского Эмирата", - написал Ахмади в Twitter.
Официальные власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.
По сообщению местных источников, ожесточенные бои в эти часы идут в окрестностях города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх на северо-западе страны.
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