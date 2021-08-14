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Дальнее зарубежье 14.08.2021 19:51

Талибы заняли административный центр еще одной провинции в Афганистане

Город Маймана, административный центр провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана перешел под контроль боевиков движения "Талибан", сообщил в субботу представитель талибов Кари Ахмади.

"В настоящее время резиденция губернатора, командование, тюрьма и все правительственные объекты города Маймана, столицы провинции Фарьяб, попали в руки моджахедов Исламского Эмирата", - написал Ахмади в Twitter.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали это сообщение.

По сообщению местных источников, ожесточенные бои в эти часы идут в окрестностях города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх на северо-западе страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]