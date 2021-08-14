Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью турецких граждан при крушении Бе-200

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, в которой выразил глубокие соболезнования по случаю гибели турецких граждан в результате крушения самолета, принимавшего участие в тушении пожаров на юго-востоке Турции, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну. Потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме главы российского государства.

О том, что погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего в субботу крушение, сообщило Минобороны РФ. "Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - говорится в сообщении.

Самолет Бе-200 тушил в Турции пожары.

По данным Минобороны РФ, самолет потерпел катастрофу 14 августа около 16:10 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана.