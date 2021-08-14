Сбой в системе выдачи QR-кодов для санитарных паспортов во Франции устранен

Техническая проблема, которая препятствовала выдаче французскими фармацевтами так называемых "санитарных паспортов", устранена, сообщил телеканал BFMTV.
Инцидент, затронувший 12 тыс. аптек, не позволял выдавать клиентам QR-коды, свидетельствующие, что у них отрицательный результат антигенного теста.
В ночь на субботу неполадку, казалось, удалось ликвидировать. Однако утром система снова не функционировала нормально, заявил BFMTV заместитель председателя федерации фармацевтических профсоюзов Франции Филипп Данри.
Портал SI-DEP, с помощью которого аптекари оформляли санитарные пропуска, не функционировал, что было вызвано перегрузкой серверов, особенно в конце августовской недели, когда огромное число людей готовится отправиться на отдых. С 9 августа при посадке, например, на поезд необходимо предъявить паспорт с отрицательным тестом, либо с доказательством вакцинации двумя дозами вакцин или перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией.
Без санитарного паспорта невозможно также сходить в ресторан, посетить музей или концерт. Этот технический сбой отравил отпускное настроение тысячам французов.
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