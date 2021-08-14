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Карабах 14.08.2021 21:28

Азербайджан не хочет новой войны, но если Армения готовится к ней, то мы это предотвратим - президент Алиев

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Мы свою историческую миссию выполнили (освободили земли от оккупации - ИФ). Нам не нужна новая война", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk ,- сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в то же время Азербайджан видит, что Армения перебрасывает своих военных в Карабах, на территории, которые в настоящее время находятся под временным контролем российских миротворцев. "Мы несколько раз поднимали этот вопрос, но безрезультатно. Поэтому несколько дней назад наше Минобороны выступило с соответствующим заявлением. Если Армения готовится к войне, то мы это предотвратим", - подчеркнул Алиев.

A.Aзизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]