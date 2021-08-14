Азербайджан не хочет новой войны, но если Армения готовится к ней, то мы это предотвратим - президент Алиев

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Мы свою историческую миссию выполнили (освободили земли от оккупации - ИФ). Нам не нужна новая война", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk ,- сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в то же время Азербайджан видит, что Армения перебрасывает своих военных в Карабах, на территории, которые в настоящее время находятся под временным контролем российских миротворцев. "Мы несколько раз поднимали этот вопрос, но безрезультатно. Поэтому несколько дней назад наше Минобороны выступило с соответствующим заявлением. Если Армения готовится к войне, то мы это предотвратим", - подчеркнул Алиев.

A.Aзизов