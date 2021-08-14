Азербайджан ожидает от России, что она не будет вооружать Армению - Алиев

Баку ожидает от Москвы выполнения всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наши ожидания от России это выполнение всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху. Это заявление подписали лидеры трех стран - Азербайджана, России и Армении. Большая часть этих пунктов реализована, но есть вопросы, которые до сих пор остались открытыми", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk , - сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Глава государства отметил, что Россия, как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, играет особую роль в регионе и это естественно.

"Мы надеемся, что и после этого Россия продолжит свои усилия и сделает шаги для достижения долгосрочного мира в регионе", - сказал Алиев.

Президент также отметил, что Азербайджан ожидает от России, что она не будет вооружать Армению.

"Армянский народ и армянское руководство смирились с новой ситуацией и поражением. Последние парламентские выборы в Армении это показали. Невиданное в истории и событие, когда проигравшее руководство получило доверие народа. Поэтому в этой ситуации, вооружать Армению не поддается никакой логике. Мы ждем, что Россия перестанет вооружать Армению, но пока этого не наблюдаем. Были несколько заявлений, в том числе с российской стороны, когда министр обороны России несколько дней тому назад заявил, что начался процесс поставок вооружения в Армению", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что это очень тревожный вопрос.

По его словам, новый министр обороны Армении также сделал несколько безответственных заявлений, что если азербайджанский солдат пересечет границу Армении, то они откроют огонь.

"Видимо вторая Карабахская война не стала для них уроком. Если так, то мы готовы преподнести еще один урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению. Так как нет нужды в этом", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что зона ответственности российских миротворцев (в Карабахе - ИФ) является безопасной территорией, в то же время граница с Арменией хоть иногда и вызывает обеспокоенность, но в целом ситуация стабильна.

"Поэтому в мы хотим, чтобы Россия в этом вопросе учла нашу обеспокоенность, так как, сколько бы вооружения не было передано, все равно паритета сил не будет. Россия за последние 30 лет, бесплатно передала Армении вооружения на несколько миллиардов. Часть из них сейчас в разрушенном виде выставлены как музейные экспонаты. Не смотря на это, армянская армия было полностью разгромлена", - заявил президент.

Алиев добавил, что Баку рассчитывает на продолжение усилий Москвы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечения мира в регионе.

Б.Рустамбеков