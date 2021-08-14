Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9957 RUR   0.0231 GBR   2.3483 TRY   0.1982

Цена на нефть

12.08 $/bbl   WTI 69.09 -0.16 Brent 71.31 -0.13

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 14.08.2021 21:29

Азербайджан ожидает от России, что она не будет вооружать Армению - Алиев

Баку ожидает от Москвы выполнения всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наши ожидания от России это выполнение всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху. Это заявление подписали лидеры трех стран - Азербайджана, России и Армении. Большая часть этих пунктов реализована, но есть вопросы, которые до сих пор остались открытыми", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk , - сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Глава государства отметил, что Россия, как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении, играет особую роль в регионе и это естественно.

"Мы надеемся, что и после этого Россия продолжит свои усилия и сделает шаги для достижения долгосрочного мира в регионе", - сказал Алиев.

Президент также отметил, что Азербайджан ожидает от России, что она не будет вооружать Армению.

"Армянский народ и армянское руководство смирились с новой ситуацией и поражением. Последние парламентские выборы в Армении это показали. Невиданное в истории и событие, когда проигравшее руководство получило доверие народа. Поэтому в этой ситуации, вооружать Армению не поддается никакой логике. Мы ждем, что Россия перестанет вооружать Армению, но пока этого не наблюдаем. Были несколько заявлений, в том числе с российской стороны, когда министр обороны России несколько дней тому назад заявил, что начался процесс поставок вооружения в Армению", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что это очень тревожный вопрос.

По его словам, новый министр обороны Армении также сделал несколько безответственных заявлений, что если азербайджанский солдат пересечет границу Армении, то они откроют огонь.

"Видимо вторая Карабахская война не стала для них уроком. Если так, то мы готовы преподнести еще один урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению. Так как нет нужды в этом", - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что зона ответственности российских миротворцев (в Карабахе - ИФ) является безопасной территорией, в то же время граница с Арменией хоть иногда и вызывает обеспокоенность, но в целом ситуация стабильна.

"Поэтому в мы хотим, чтобы Россия в этом вопросе учла нашу обеспокоенность, так как, сколько бы вооружения не было передано, все равно паритета сил не будет. Россия за последние 30 лет, бесплатно передала Армении вооружения на несколько миллиардов. Часть из них сейчас в разрушенном виде выставлены как музейные экспонаты. Не смотря на это, армянская армия было полностью разгромлена", - заявил президент.

Алиев добавил, что Баку рассчитывает на продолжение усилий Москвы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечения мира в регионе.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КАРАБАХ, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Решать вопросы безопасности в одиночку нельзя - Путин Володин обсудил с избранным президентом Ирана развитие отношений Москвы и Тегерана Путин обсудил ситуацию на азербайджано-армянской границе с постоянными членами СБ РФ Развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия отвечало бы интересам народов России и Франции - Путин Зеленский пообещал ответить на статью Путина об отношениях России и Украины Путин убежден, что Киеву Донбасс просто не нужен

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]