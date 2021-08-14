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Карабах 14.08.2021 21:26

Грузия из-за отношений с Россией пока не готова поддержать предложение Баку и Анкары по платформе "3+3" в регионе - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что страны региона - Грузия, Армения, Россия и Иран - присоединятся к инициативе Баку и Анкары по платформе сотрудничества в формате "3+3".

"Этот вопрос (формула "3+3" - ИФ) неоднократно обсуждалась мной и президентом Турции и наши позиции совпадают. Мы поддерживаем этот формат и надеемся, что и другие страны региона присоединятся к этой платформе", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk - , сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, Грузия пока не готова поддержать эту платформу, так как у нее нет дипломатических отношений с Россией. "Это позиция Грузии и мы должны с уважением к ней относиться. Однако, несмотря на это для регионального сотрудничества, обеспечения стабильности, сведения риска войны к нулю, важны отношения между странами региона", - отметил президент Азербайджана.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]