Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что страны региона - Грузия, Армения, Россия и Иран - присоединятся к инициативе Баку и Анкары по платформе сотрудничества в формате "3+3".

"Этот вопрос (формула "3+3" - ИФ) неоднократно обсуждалась мной и президентом Турции и наши позиции совпадают. Мы поддерживаем этот формат и надеемся, что и другие страны региона присоединятся к этой платформе", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk - , сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, Грузия пока не готова поддержать эту платформу, так как у нее нет дипломатических отношений с Россией. "Это позиция Грузии и мы должны с уважением к ней относиться. Однако, несмотря на это для регионального сотрудничества, обеспечения стабильности, сведения риска войны к нулю, важны отношения между странами региона", - отметил президент Азербайджана.

Н.Аббасова