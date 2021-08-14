Баку хочет подписать мирный договор с Ереваном и начать делимитацию границ, но ответа от Армении не получил - президент Азербайджана

Азербайджан хочет подписать мирный договор с Арменией и начать процесс делимитации границы, но Баку до сих пор не получил ответа от Еревана на это предложение, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
"Мы свою позицию неоднократно озвучивали. Я несколько раз открыто выражал нашу позицию по этому вопросу - мы хотим подписать мирный договор. Армения и Азербайджана должны признать территориальную целостность друг друга и начать процесс делимитации, т.е. определения границ", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk - , сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, Армения до сих пор не дала положительного ответа на это предложение. "Видимо, Армения к этому не готова или против этого. Я уже говорил, что это большая ошибка и они пожалеют об этом, так как наше предложение не будет вечно за столом. Если они против - то пусть открыто скажут, что не хотят подписывать мирный договор с Азербайджаном", - отметил он.
Глава государства отметил, что в этом случае Азербайджан будет выстраивать свою политику в соответствии с ситуацией.
"Если же Армения готова признать признанную всем миром территориальную целостность Азербайджана, то, конечно, в регионе наступит долгосрочный мир. Мы хотим этого, и сейчас есть конкретные предложения по его достижению", - сказал Алиев.
Касаясь создания Зангезурского коридора, президент сказал, что этот коридор отвечает интересам и самой Армении.
"Считаю, что Зангезурский коридор отвечает интересам и самой Армении. Посредством этого коридора они смогут создать сообщение с Ираном и Россией. До сегодняшнего дня этого не было, и для них появятся новые возможности", - подчеркнул Алиев.
Б.Рустамбеков
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