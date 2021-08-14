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Транспорт и связь 14.08.2021 21:20

Для полного функционирования Зангезурского коридора это должны быть железная и автомобильная дороги - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция Баку по Зангезурскому коридору заключается в открытии как железной, так и автомобильной дорог.

По его словам, Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом в Евразии: "Это также будет новой возможностью для стран региона. Турция сможет доставлять свои товары в Среднюю Азию более коротким и альтернативным способом. Таким образом, он может стать новым транспортным проектом в Евразии. Мы уже выдвинули это как инициативу. Мы также назвали этот коридор Зангезурским коридором. Он уже вошел в международный лексикон. Я знаю, что Европейский Союз также очень позитивно относится к этому вопросу. Во время недавнего визита президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля в Баку у нас состоялся широкий обмен мнениями по этому вопросу, и они, конечно, решительно поддерживают этот проект".

Президент Алиев также отметил, что Зангезурский коридор станет второй связкой с Турцией после железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. "Таким образом, перед нами откроются новые возможности. В то же время Азербайджан будет соединен железной дорогой со своей неотъемлемой частью - Нахчыванской Автономной Республикой.

Однако, считает глава государства, для полноценной работы Зангезурского коридора должны быть и железная дорога, и автомобильная дорога.

"В то же время мы требуем строительства автодороги - в районе Мегри Западного Зангезура, который находится под контролем Армении. Это абсолютно необходимо. К сожалению, Армения против этого протестует. До недавнего времени он протестовал против открытия Зангезурского коридора. Только несколько дней назад прозвучало положительное мнение, что они не возражают",- сказал он.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]