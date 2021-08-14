Для полного функционирования Зангезурского коридора это должны быть железная и автомобильная дороги - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция Баку по Зангезурскому коридору заключается в открытии как железной, так и автомобильной дорог.

По его словам, Зангезурский коридор может стать новым транспортным проектом в Евразии: "Это также будет новой возможностью для стран региона. Турция сможет доставлять свои товары в Среднюю Азию более коротким и альтернативным способом. Таким образом, он может стать новым транспортным проектом в Евразии. Мы уже выдвинули это как инициативу. Мы также назвали этот коридор Зангезурским коридором. Он уже вошел в международный лексикон. Я знаю, что Европейский Союз также очень позитивно относится к этому вопросу. Во время недавнего визита президента Совета Европейского Союза господина Шарля Мишеля в Баку у нас состоялся широкий обмен мнениями по этому вопросу, и они, конечно, решительно поддерживают этот проект".

Президент Алиев также отметил, что Зангезурский коридор станет второй связкой с Турцией после железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. "Таким образом, перед нами откроются новые возможности. В то же время Азербайджан будет соединен железной дорогой со своей неотъемлемой частью - Нахчыванской Автономной Республикой.

Однако, считает глава государства, для полноценной работы Зангезурского коридора должны быть и железная дорога, и автомобильная дорога.

"В то же время мы требуем строительства автодороги - в районе Мегри Западного Зангезура, который находится под контролем Армении. Это абсолютно необходимо. К сожалению, Армения против этого протестует. До недавнего времени он протестовал против открытия Зангезурского коридора. Только несколько дней назад прозвучало положительное мнение, что они не возражают",- сказал он.

Н.Аббасова