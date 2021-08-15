На Украине за сутки выявлено 695 случаев COVID-19, зафиксировано 17 летальных исходов

На Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 695 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 238 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"За сутки 14 августа 2021 на Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 50, медработников - 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 569 человек; летальных случаев - 17; выздоровели - 238 человек", - следует из сообщения Минздрава в Telegram.

Днем ранее, 14 августа, сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 млн 265,912 тыс. человек, летальных случаев - 53 тыс. 255.