Основной погранпереход на афгано-пакистанской границе перешел под контроль талибов

Самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам был захвачен утром в воскресенье боевиками движения "Талибан", сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

"Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Онипытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес", - сообщил представитель талибов.

Торкхам, соединяющий провинцию Нангархар Афганистана с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва, служит основным местом транспортировки грузов между странами.

Ранее в воскресенье представители талибов объявили, что под контроль "Талибана" перешли еще два провинциальных центра - город Джелалабад (центр провинции Нангархар, восточный Афганистан) и Нили (центр провинции Дайкунди, центральный Афганистан).

Накануне вечером талибы также заявили, что за субботу под их контроль перешли центры девяти провинций.