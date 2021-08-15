Основной погранпереход на афгано-пакистанской границе перешел под контроль талибов

Самый загруженный пограничный переход между Афганистаном и Пакистанском - Торкхам был захвачен утром в воскресенье боевиками движения "Талибан", сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
"Торкхам в уезде Лал Пур провинции Нангархар, который находится на границе с Пакистаном, попал в руки моджахедов. Комиссариат и другие объекты в городе также перешли под контроль моджахедов. Онипытаются как можно скорее возобновить работу комиссий, пограничного перехода, а также дела людей и их бизнес", - сообщил представитель талибов.
Торкхам, соединяющий провинцию Нангархар Афганистана с пакистанской провинцией Хайбер-Пахтунхва, служит основным местом транспортировки грузов между странами.
Ранее в воскресенье представители талибов объявили, что под контроль "Талибана" перешли еще два провинциальных центра - город Джелалабад (центр провинции Нангархар, восточный Афганистан) и Нили (центр провинции Дайкунди, центральный Афганистан).
Накануне вечером талибы также заявили, что за субботу под их контроль перешли центры девяти провинций.
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