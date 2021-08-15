Число заражений COVID-19 в мире превысило 206,7 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 206 млн 713 тыс. 632, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 640 тыс. 481 человека.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 36 млн 597 тыс. 745 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 621 тыс. 253.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 192 тыс. 576, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 431 тыс. 225.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 350 тыс. 142 заболевших, умерли 568 тыс. 788 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 560,3. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 913 человек, в Индии - 309, Бразилии - 2 тыс. 655.
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