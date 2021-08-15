Талибы взяли под контроль город в провинции Майдан-Вардак, находящийся к югу от Кабула

Город Майданшахр, центр провинции Майдан-Вардак, находящийся к югу от Кабула, захвачен в воскресенье утром боевиками движения "Талибан", сообщил представитель радикального движения.

"Город Майданшахр, столица провинции Майдан-Вардак, также захвачена моджахедами, резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, центральная тюрьма и все объекты находятся под полным контролем моджахедов. Враг бежал в Кабул, моджахедам досталось большое количество оружия, боеприпасов и техники", - сообщил в Twitterпресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Власти Афганистана не комментировали это заявление.