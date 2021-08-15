ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии сразу в нескольких направлениях – Минобороны

15 августа в 4:33 и в 7:25 вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздеян в Ведийском районе, из крупнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Кроме того, 14 августа с 19:08 до 19:17 обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Обстрел велся ВС Армении из населенного пункта Заркенд Басаркечарского района.
Противник был подавлен ответным огнем.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.
А.Салаева
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